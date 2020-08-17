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Белоруссия в огне. Главное

НАТО отрицает информацию о наращивании присутствия альянса в Восточной Европе 

ТАСС и ещё 15 18 минут назад
В НАТО ответили на обвинение Белоруссии
Фото: Reuters
НАТО не наращивает военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следит за ситуацией в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

"Никакого наращивания [войск] НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны", — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, отметив, что присутствие альянса "носит строго оборонительный, пропорциональный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира".

По ее словам, "НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии". Она повторила слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, который призвал власти Белоруссии "уважать основные свободы, включая свободу слова и право людей на мирный протест".
Ранее в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на митинге в Минске, что страны Запада наращивают военную мощь на границах республики. По его словам, "танки и самолеты" находятся "в 15 минутах лета" границ Белоруссии.
Президентские выборы в республике состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
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Армия , Светлана Тихановская , Йенс Столтенберг , Александр Лукашенко , НАТО , Брюссель
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