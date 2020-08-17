В НАТО ответили на обвинение Белоруссии

"Никакого наращивания [войск] НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны", — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, отметив, что присутствие альянса "носит строго оборонительный, пропорциональный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира".