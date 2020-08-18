Насколько крепка броня у армии Лукашенко 

Литвы и Что там сейчас творится в головах белорусских военных сказать сложно, вероятно, что как и во всём белорусском обществе, мнения по отношению к переизбранному президенту Лукашенко разделились — под серым сукном солдатской шинели бьются обычные человеческие сердца. В одном можно не сомневаться, что в случае внешней угрозы Вооруженные силы РБ — Узброеныя Сiлы — смогут достойно отразить любое нападение агрессора, подразумевая под ним силы НАТО , которые могут вторгнуться в страну с территории Польши Латвии . С небольшой оговоркой — при поддержке армий стран-членов ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), в которую входит Белоруссия , в первую очередь, рассчитывая на военную помощь России

Впрочем, и сама белорусская армия считается «крепким орешком» и является одной из самых боеспособных в Европе. Доставшееся ей после развала Советского Союза наследство в виде техники и вооружений БелВО, позволило в 1992 году (День рождения армии РБ — 20 марта) заявить о создании собственной армии. Этот военный округ в советские времена находился на «направлении главного удара» и был одним из самых оснащенных современными на тот момент видами вооружений. Всё это военное «железо» в Белоруссии сумели сохранить (в отличие от той же Украины ), а затем и модернизировать. Сохранившееся военное сотрудничество с Россией позволяет обновлять белорусскую армию новыми вооружениями и боеприпасами, в первую очередь средствами ПВО (несколько дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400 Москва Минску просто подарила).

Белорусская армия относительно невелика по численности — немногим более 70 тысяч человек, из которых около 10 тысяч военнослужащих срочной службы, остальные, в том числе офицеры, служат по контракту. Для республики, которая свою военную политику рассматривает исключительно как оборонительную, этого вполне достаточно, при этом потенциал резерва позволяет в считанные дни мобилизовать до 500 тысяч (в том числе 120 тысяч из состава войск территориальной обороны) подготовленных и обученных военнослужащих запаса. Белоруссия располагает порядка 1600 танков (эксплуатируются более 600, остальные на хранении), 2500 бронемашин (действующих 886 БМП и 192 БТР), 1500 артиллерийских систем.

Ещё одной сильной стороной белорусской армии считается высокая степень боевой подготовки её военнослужащих, а также патриотизма и готовность защищать свою родину. Первая компонента достигается в ходе проведения многочисленных учений и тренировок, в том числе совместных с российскими военнослужащими. Белорусские зенитчики ПВО, например, регулярно проводят стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области , артиллеристы — на Гороховецком полигоне в Нижегородской области . Представители двух военных разведок — белорусского ГРУ и российского Главного управления Генштаба (тоже больше известном как ГРУ), часто бывают в «гостях» друг у друга. Как полагают военные эксперты, сотрудничество этих двух структур никогда не прекращалось, начиная от обмена «курсантами-диверсантами», проходящих совместное обучение, заканчивая общим проведением секретных операций.

Что касается совместных крупномасштабных российско-белорусских военных учений, то первыми из них можно считать «Щит Союза», прошедшие на Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области в 2006 году. С 2009 года такие совместные учения проводятся раз в два года как на территории Белоруссии, так и России. Последние из них, известные как «Запад-2017» были проведены на территории двух стран. Помимо стратегических учений, количество совместных тренировок разного вида превышает сто в год.

Что касается темы патриотизма в белорусской армии, то она необычайно высока. Проблем с призывниками у военкоматов не существует, а о случаях дезертирства и вовсе не слышно. К тому же Узброеныя Сiлы отличаются высоким уровнем воинской дисциплины и организованности. И здесь у Лукашенко есть надежда, что «армия в случае чего поддержит» и не станет противоречить указаниям своего верховного главнокомандующего, каковым он является. Ну, а уж против внешнего супостата будет воевать отчаянно и грамотно.

Белоруссия держит штыки наготове исключительно в западном направлении, о чём можно судить хотя бы по названием её двух оперативных командований Сухопутных войск — Западное, с штабом в Гродно и Северо-Западное, штаб которого располагается в Борисове близ Минска. В состав Западного командования входят 6-я и 11-я механизированные бригады, 111-я артиллерийская бригада, 62-я зенитно-ракетная бригада, 1199-й отдельный смешанный артиллерийский полк, 74-й полк связи и 557-й отдельный инженерный полк. (В белорусской армии наиболее крупное боевое формирование — это именно бригада, самое распространенное — полк). На балтийском направлении дислоцируются 120-я гвардейская механизированная бригада, 231-й артиллерийская и 740-я зенитно-ракетные бригады, а также полки — 427-й реактивно-артиллерийский, 502-й противотанковый, 7-й инженерный и 60-й связи.

Эти соединения поддержат силы специальных операций — наиболее боеспособные и обученные войска, состоящие из подразделений спецназа и ВДВ. В состав ССО входят 5-я отдельная бригада специального назначения, которая ещё с советских времен базируется в Марьиной горке, 38-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада в Бресте и 103-я гвардейская отдельная воздушно-десантная бригада в Витебске (бывшая 103-я ВДД). Силы специальных операций насчитывают более 6000 человек, которые оснащены самой совершенной техникой, в том числе российского производства — бронеавтомобилями «Тигр», «Богатырь», «Кайман», БТР-80А.

На вооружении этих бригад имеются также собственные артиллерийские дивизионы и зенитные ракетно-артиллерийские батареи. Для десантирования могут использоваться военно-транспортные самолёты Ил-76, которых всего два (плюс ещё гражданских, которые пригодны для использования в военных целях), четыре Ан-26 и вертолёты Ми-8 (в том числе новые российские Ми-8МТБ) в количестве 20 единиц.

Вообще, с боевой авиацией в Белоруссии есть определенные проблемы. Их мало и все они ещё советского происхождения и требуют замены или глубокой модернизации. Из того, что есть в наличии и ещё летает, можно перечислить 77 воздушных машин. Это 34 истребителя МиГ-29 (6 учебных), 21 истребитель Су-27 и 22 штурмовика Су-25 (ещё 20 таких воздушных машин находятся на консервации). Денег на покупку новых современных самолётов у Белоруссии нет, да и тратиться она на них не особо спешит, рассчитывая на воздушную поддержку России в случае необходимости. При этом Лукашенко отказался размещать российскую авиабазу на своей территории, о чём ещё в 2015 году настаивал президент Владимир Путин . В апреле 2016 года в белорусском МИД заявили, что данный вопрос окончательно закрыт. Четыре российских Су-27СМ, которые некоторое время находились на дежурстве в Барановичах, вернулись в места постоянной дислокации.

Сильной стороной Узброеных Сiл можно считать войска ПВО (объединенные с ВВС). В их составе 16 зенитных ракетных комплексов С-300ПС и С-300В (в 2016 году появились сведения, что Россия безвозмездно передала Белоруссии 2 дивизиона ЗРК С-400), на вооружении стоят около 10 дивизионов ЗРК «Бук» и «Оса», а также комплексы С-125 в белорусской модернизации известные как «Печёра-2Т/2ТМ». Из новинок можно назвать российские тактические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2Э в количестве 20 установок и российские же мобильные трехкоординатные радиолокационные станции дециметрового диапазона „Противник-ГЕ“, которых насчитывается 5 станций.

Сильна белорусская армия и своими танковыми войсками. Несмотря на то, что Белоруссия, знаменитая прежде всего производством тракторов „Беларус“ и автомобилей МАЗ, своих танков она никогда не выпускала, однако в 2017 году представила новейшую модификацию Т-72БМЭ. Среди „наворотов“ отмечается система управления „ЭССА-72У“ с многоканальным тепловизионным прицелом, баллистический вычислитель, телевизионные индикаторы и прицел-дублер командира танка. „Бонус“ — российская 125-мм гладкоствольная пушка, которая установлена на танках Т-90А.

— В Белоруссии есть примерно 450 танков Т-72, которые состоят в штате четырёх мехбригад белорусской армии, а также находятся на базах хранения, — рассказывает политолог и военный эксперт Александр Зимовский. — В общем, это белорусский основной боевой танк во всех смыслах. Средний возраст белорусского Т-72 — 30 лет. Однако он не критичен при анализе состояния танкового парка, поскольку есть разница между, собственно, эксплуатацией, и принятием и снятием с вооружения. По пробегу ресурс Т-72 составляет 500 моточасов, после чего двигатель идёт в капремонт.

Здесь надо принимать во внимание, что белорусские танки имеют как подлежащий модернизации компонент, так и узлы, которые в принципе нельзя модернизировать. Корпус, башню, орудие, двигатель, трансмиссию и ходовую часть Т-72 силами Белоруссии модернизировать нельзя, даже средствами 140-го танкового ремонтного завода. Остаётся совершенствовать приборы навигации, управления огнём и радиосвязи. Здесь белорусские военные инженеры преуспели во всех отношениях. Вся электроника, включая лазерные устройства для танков, производится в Беларуси. Из новинок — установка спутникового оборудования ГЛОНАСС.

Белорусские танкисты напряжённо тренируются, но за всю историю национальной белорусской армии больше семидесяти танков одновременно на маневры не выводилось. Причём действия танковых подразделений носили преимущественно оборонительный характер. Белорусские полководцы считают, что хорошо замаскированные танки, действующие на знакомой местности, могут нанести нападающим существенный ущерб. Отсюда и выбор точек и узлов модернизации белорусских Т-72.

Резюмируя, можно отметить: да, в Белоруссии есть достаточно мощная и оснащенная армия. Узброеныя Сiлы в состоянии самостоятельно отразить агрессию таких соседних с ней стран как Польша, Латвия, Литва, даже вместе взятых. С одним лишь нюансом — если они будут действовать без поддержки НАТО, в который они и входят. Вот в этом случае Минск может запросить военную помощь ОДКБ, в первую очередь у Москвы.