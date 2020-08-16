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Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем итальянский самолет 

Аргументы Недели 3 часа назад
Российский Су-27 подняли в воздух из-за угрозы границы
Фото: РИА Новости
Истребитель Су-27СМ поднимался в воздух над Черным морем с целью опознания приближающегося к границе Российской Федерации самолета. Впоследствии выяснилось, что воздушное судно принадлежало ВМС Италии.
В Национальном центре управления обороной в воскресенье, 16 августа, уточнили, что истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа поднялся воздух, приблизился на безопасное расстояние к самолету и определил, что это воздушное судно базовой патрульной авиации "Атлантик" ВМС Италии.
Су-27СМ выполнил сопровождение иностранного летательного аппарата, а затем вернулся на аэродром.
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Армия , НЦУО РФ , Италия
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