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Российский истребитель поднялся в воздух из-за самолёта ВМС Италии 

RT на русском 50 минут назад
Российский истребитель Су-27СМ поднялся в небо для сопровождения самолёта ВМС Италии, который приближался к российской границе над нейтральными водами Чёрного моря.

«Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — приводит Интерфакс сообщение Национального центра управления обороной России.

Отмечается, что экипаж истребителя приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как самолёт базовой патрульной авиации «Атлантик» ВМС Италии.
После разворота итальянского самолёта от границ России Су-27СМ вернулся на аэродром базирования.
Накануне российский Су-27 поднялся в воздух из-за самолёта США над Чёрным морем.
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Армия , Видео , НЦУО РФ , Интерфакс , Италия
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