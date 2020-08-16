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Российский истребитель Су-27СМ поднялся в небо для сопровождения самолёта ВМС Италии , который приближался к российской границе над нейтральными водами Чёрного моря.

«Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — приводит Интерфакс сообщение Национального центра управления обороной России.

Отмечается, что экипаж истребителя приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как самолёт базовой патрульной авиации «Атлантик» ВМС Италии.

После разворота итальянского самолёта от границ России Су-27СМ вернулся на аэродром базирования.

Накануне российский Су-27 поднялся в воздух из-за самолёта США над Чёрным морем.