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Польша испугалась военной базы РФ в Крыму 

Майк Габриелян и ещё 4 10 минут назад
За последнее время Россия серьёзно нарастила военную мощь за счет базы в Крыму, и стала проблемой для НАТО. Об этом пишет польское издание Defence24.
Как отмечает автор статьи Марек Домбровски, Россия за относительно короткий период организовала на вернувшемся домой полуострове мощный военный бастион. Автор заметки называет полуостров «зеницей ока Кремля». Он считает, что благодаря ему в критический момент Россия отстоит свои интересы.
Домбровски отмечает, что никому не известна численность российских солдат и техники, дислоцированных в Крыму. При этом он уверен, что на полуострове появится ядерное оружие, а Россия будет способна атаковать половину Европы, Средиземноморье, Северную Африку или страны Персидского залива.
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В конце автор беспокоится из-за того, что НАТО не предпринимает реальных шагов против усиления Москвы на Чёрном море.
Ранее власти России неоднократно отвергали обвинения в возможности агрессивных действий. При этом в Кремле указывали, что силы НАТО в несколько раз превосходят российские, а базы альянса расположены у границ нашей страны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что США отказали Украине во вступлении в НАТО.
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Армия , Видео , НАТО , Польша , Республика Крым
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