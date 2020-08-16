Точные данные о числе военнослужащих и техники в республике журналисту неизвестны, но он уверен, что "русские с их системами, установленными в Крыму или вблизи него, способны атаковать половину Европы, Восточное Средиземноморье, Северную Африку или регион Персидского залива".