Точные данные о числе военнослужащих и техники в республике журналисту неизвестны, но он уверен, что "русские с их системами, установленными в Крыму или вблизи него, способны атаковать половину Европы, Восточное Средиземноморье, Северную Африку или регион Персидского залива".
По прогнозам автора, в ближайшие годы Россия, вероятно, будет и дальше работать над обороной полуострова.
Российская сторона неоднократно заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов, а любые действия направлены на усиление обороноспособности страны.