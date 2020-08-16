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Белоруссия в огне. Главное

Польша испугалась российской военной базы в Крыму

Газета.Ruиещё 3
36 минут назад
Комментарии23
Россия в последние годы значительно нарастила свою военную мощь за счет базы в Крыму, которая стала "серьезной проблемой" для НАТО, передает польское издание Defence24.
В материале говорится, что Москва за короткий срок смогла организовать на полуострове мощный военный бастион. Автор называет его "зеницей ока Кремля", и считает, что благодаря таким возможностям в критический момент Россия сможет отстоять свои интересы на международной арене.
Точные данные о числе военнослужащих и техники в республике журналисту неизвестны, но он уверен, что "русские с их системами, установленными в Крыму или вблизи него, способны атаковать половину Европы, Восточное Средиземноморье, Северную Африку или регион Персидского залива".
По прогнозам автора, в ближайшие годы Россия, вероятно, будет и дальше работать над обороной полуострова.
Российская сторона неоднократно заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов, а любые действия направлены на усиление обороноспособности страны.
Комментарии23
Армия,Видео,НАТО,Республика Крым,Москва,Россия,Польша,
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