По «зеленой зоне» Багдада нанесли ракетный удар

Район вблизи "зеленой зоны" Багдада подвергся вечером в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, ракета разорвалась недалеко от той части иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США. Отмечается, что обстрел не вызвал существенных разрушений, пострадавших нет.

Также иракские силы безопасности информировали, что обнаружили на предполагаемом месте запуска ракетную установку с еще двумя готовыми к стрельбе ракетами.