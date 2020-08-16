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СМИ: ракета разорвалась в районе «зеленой зоны» Багдада 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
По «зеленой зоне» Багдада нанесли ракетный удар
Фото: EPA
Район вблизи "зеленой зоны" Багдада подвергся вечером в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его данным, ракета разорвалась недалеко от той части иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США. Отмечается, что обстрел не вызвал существенных разрушений, пострадавших нет.
Также иракские силы безопасности информировали, что обнаружили на предполагаемом месте запуска ракетную установку с еще двумя готовыми к стрельбе ракетами.
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Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Происшествия , США
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