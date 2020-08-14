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США «показали» уничтожение ракеты лазером 

Lenta.ru 25 минут назад
Крупнейший подрядчик Пентагона, американская военно-промышленная компания Lockheed Martin, выложила в Twitter ролик, в котором показано применение лазерного оружия.
На видео показано, в частности, как лазер на истребителе поражает крылатую ракету.
В сообщении, опубликованном на сайте корпорации, отмечается, что инженерам Lockheed Martin удалось решить вопрос, связанный с нагреванием лазерной установки, а также ее компактностью.

«Мы единственная компания, у которой есть интегрированная система оружия с волоконным лазером на [приемлемом] уровне мощности и точности, которого мы достигли с [лазерными системами] ADAM [Area Defense Anti-Munitions] и ATHENA [Advanced Test High Energy Asset]», — уверен Лори Райхерт, руководитель отдела развития бизнеса в проектах направленной энергии Lockheed Martin.

В апреле 2018 года глава Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсон Педрейро заявил, что прогресс в технологии оружия направленной энергии достиг переломного момента.
В марте 2015 года компания продемонстрировала результаты действия лазерной пушки ATHENA, которая с расстояния более двух километров смогла прожечь капот автомобиля.
В феврале 2010 года Агентство противоракетной обороны США заявило, что провело испытания боевого лазера воздушного базирования, в ходе которых впервые были сбиты набирающие скорость баллистические ракеты.
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Армия , Видео , В мире , Пентагон , США
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