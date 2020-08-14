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В армии Индии заявили о механических проблемах российского Т-90 

Lenta.ru 1 час назад
В армии Индии заявили о проблемах Т-90
Фото: РИА Новости
Танк Т-90 имеет технические проблемы, которые стали причиной неудачи индийских военных на танковом биатлоне в 2017 году. Об этом пишет обозреватель Хума Сиддикви со ссылкой на заявление высокопоставленного офицера вооруженных сил Индии; его статья опубликована в Financial Express.

«В ходе танкового биатлона, проведенного в России в августе 2017 года, когда танкисты из 19 стран соревновались в смоделированных условиях боя, чтобы определить, кто из них лучше, индийская армия потерпела поражение после того, как у основного и резервного танков Т-90 возникли механические проблемы», — говорится в материале.

Первой проблемой российской боевой машины Сиддикви называет систему ночного видения. Она, по его словам, не работает при высоких температурах в пустынях. Кроме того, на жару плохо реагировали электронные системы танка — они постоянно выходили из строя.

«Для сравнения, "Арджун" (современный индийский танк — прим. «Ленты.ру») обладает гораздо более совершенными способностями к ночному бою, не сталкивался с какими-либо проблемами при высоких температурах и даже не требует кондиционирования воздуха из-за его прочных систем, подходящих для условий пустыни», — отметил журналист.

В марте стало известно, что Индия дополнительно закупит несколько сотен российских танков Т-90С, которые производятся в стране по лицензии. Ожидается, что индийские Вооруженные силы приобретут еще 400 машин вдобавок к 464 танкам, закупка которых была одобрена страной в 2019 году.
«Арджун» (Arjin) — современный индийский основной боевой танк. Создан для замены стоящих на вооружении танков иностранной разработки. Сначала планировалось произвести более двух тысяч танков, которые составили бы основу индийских бронетанковых сил. Однако в 2008 году было принято решение избрать Т-90 в качестве перспективного танка и ограничить производство «Арджуна» первоначальным заказом на 124 машины. Причиной послужила ненадежность ходовой части «Арджуна».
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Армия , Lenta.ru , Индия
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