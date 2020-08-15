Экспансия Эрдогана. Турция «угрожает миру»

»Либерасьон»: Согласно международному праву, может ли Турция направлять судно для сейсмических исследований на континентальный шельф Греции?

Мишель Фуше: Однозначно нет. Континентальный шельф является исключительной экономической зоной, и отправка туда турецкого корабля противоречит международному морскому праву. Но сегодня Анкара придерживается ревизионистской политики, ставя под сомнение морское право и Лозаннский договор 1923 года [который заменил Севрский договор 1920 года, определяя границы Турции, образовавшиеся после распада Османской империи, и устанавливая обмен населением между Грецией и Турцией]. Не следует забывать, что нынешняя геополитическая конфигурация Эгейского моря является результатом договора, согласованного и принятого в свое время обеими сторонами. Эти острова являются греческими, потому что два миллиона человек, живших в Малой Азии, были насильно переселены в Грецию. В обмен на отказ греков от побережья Малой Азии Турция признала их суверенитет над островами Эгейского моря.

— Чего Эрдоган ждет от греков?

— Президент Турции осознал необходимость контроля вопросов, связанных с Мировым океаном, поскольку количество открытий месторождений газа в южно-восточной части Средиземного моря растет. Его цель — заставить греков отказаться от континентального шельфа и экономических зон вокруг островов с позиции силы. Отсюда довольно любопытное соглашение, которое он заключил с правительством Триполи в ноябре, когда они разделили районы восточного Средиземноморья без учета Афин. На что Египет и Греция ответили подписанием 6 августа соглашения о своих морских границах.

— Эти соглашения имеют законную силу?

— С юридической точки зрения, первое соглашение, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, не ратифицирована Турцией] является недействительным. Разграничение, проведенное правительством национального единства Файеза Сарраджа и Анкары, полностью исключает территорию греческого острова между турецким и ливийским побережьями. Этот процесс напоминает политику Пекина в отношении Южно-Китайского моря, как будто Вьетнама, Малайзии, Филиппин или Индонезии не существует. А соглашение между Афинами и Каиром полностью соответствует международному морскому праву.

— Каким образом международное сообщество может заставить Турцию соблюдать морское право?

— Оно не должно принять случившееся как свершившийся факт, а создать практически военный баланс сил в восточном Средиземноморье и организовать консультации. Именно это и сделал президент Франции Эммануэль Макрон , усилив военное присутствие в этом регионе. Он направил туда два истребителя Rafale и два фрегата национального флота Франциит и призвал Грецию и Турцию (членов НАТО ) начать переговоры.

Помимо бездействия и войны существует еще и развитие дипломатических контактов. Сейчас ЕС должен мобилизовать все силы, чтобы остановить Эрдогана, не дав ему совершить ошибку. Речь идет об очень серьезном кризисе, который может привести к инцидентам.

Макрон также подверг резкой критике «нарушения» суверенитета Кипра со стороны Турции…

Это давний конфликт, связанный с турецким вторжением на Северный Кипр в 1974 году. И в этом случае Анкара оспаривает наличие у острова собственных территориальных вод.

— Как объяснить такую стратегию экспансии Турции?

— Эрдоган проводит ревизионистскую политику, которая заключается в выходе из всех международных договоров с целью перераспределения сфер влияния. Именно это он и делает, ставя под сомнение Лозаннский договор. Это «неоосманский» проект, последним символов которого стало превращение собора Святой Софии в мечеть в бывшей столице Византии. Другие возрождающиеся державы, такие как Россия, Иран и Китай, придерживаются той же логики и хотят навязать новый неонациональный мир. Тем более что многосторонность лишилась американского лидерства и эти режимы испытывают внутренние трудности, поэтому единственным выходом из этого является подъем национализма.