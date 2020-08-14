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Белоруссия в огне. Главное

Самолет ВВС Белоруссии снова слетал на военный аэродром в Россию 

Lenta.ru 32 минуты назад
В России заметили еще один самолет ВВС Белоруссии
Фото: ТАСС
Военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии второй день подряд слетал в Россию — воздушное судно, накануне побывавшее на подмосковном военном аэродроме, совершило очередной полет в РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Самолет ВВС Белоруссии слетал на военный аэродром под Москвой и вернулся
Согласно информации портала, самолет с бортовым номером EW-005DE в пятницу, 14 августа, вылетел из белорусской столицы около 10:14 по местному времени и спустя полтора часа совершил посадку в Рязанской области в районе авиабазы Дягилево. Через три часа после прибытия, в 14:20, транспортник выдвинулся в обратном направлении и около 15:41 вернулся в Минск.
В настоящее время в Дягилево дислоцированы 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава, оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также 203-й отдельный гвардейский авиаполк самолетов-заправщиков, имеющий на вооружении самолеты-заправщики Ил-78. Кроме того, рядом расположен 360-й авиаремонтный завод.
12 августа этот же Ил-76МД осуществил перелет в Подмосковье в район подмосковной Кубинки, где расположен военный аэродром, а затем отправился в Новосибирск и вернулся в Минск. На воздушном судне, о котором идет речь, имеются опознавательные знаки ВВС Белоруссии. Ил-76МД-90А, как правило, предназначен для межрегиональной перевозки войск, тяжелой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным и посадочным способом. Кроме того, борт может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров.
В тот же день в Белоруссии приземлились VIP-самолеты Минобороны России. Авиаперелет из Москвы в Минск осуществили сразу несколько пассажирских Ту-134АК. Последние их сигналы зафиксированы в районе населенного пункта Замок Минской области.
Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых был 9 августа. Согласно последним данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — около десяти процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.
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Комментарии
Армия , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Министерство обороны , Москва , Рязанская Область
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