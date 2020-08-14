Страны ОДКБ проведут специальные учения «Эшелон-2020» 

Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Страны-члены Договора о коллективной безопасности (входят Россия Таджикистан — прим. ред.) с 17 по 20 августа проведут специальные учения.

Как рассказал корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, учения предназначены для того, чтобы военные могли отработать вопросы материально-технического обеспечения во время совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Кавказском регионе.