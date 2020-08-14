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Страны ОДКБ проведут специальные учения «Эшелон-2020» 

Российская Газета 1 час назад
Страны ОДКБ проведут специальные учения «Эшелон-2020»
Фото: ТАСС
Страны-члены Договора о коллективной безопасности (входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан — прим. ред.) с 17 по 20 августа проведут специальные учения.
Как рассказал корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, учения предназначены для того, чтобы военные могли отработать вопросы материально-технического обеспечения во время совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Кавказском регионе.
Учения пройдут в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр" под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова.
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Армия , Войска , Виктор Воронов , Армения , Кыргызстан , Таджикистан
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