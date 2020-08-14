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Украина назвала главных покупателей своей военной техники 

ИА Regnum 1 час назад
Украина назвала покупателей своей военной техники
Фото: Reuters
Общий объем экспорта Украиной вооружения и военной техники в иностранные государства за первое полугодие составил почти $145 млн, сообщил 14 августа государственный военный концерн «Укроборонпром».
В сообщении отмечается, что всего за этот период заключено экспортно-импортных контрактов на $154 млн с 36 странами мира, несмотря на карантинные ограничения.
«Укроборонпром» подчеркивает, что среди основных импортеров украинской продукции — Китай, Турция, Пакистан, Индия, Иордания, Вьетнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Эфиопия. Доля экспорта первой десятки покупателей составила 85%, отмечают в концерне.
«Укроборонпром» также информирует о самых «весомых» экспортных поставках (более $5 млн) — в КНР оборудования и составляющих к технике ВМС, а также предоставление услуг по R&D по авиадвигателестроительной тематике; поставки в Турцию радиолокационной станции и сопутствующих товаров; поставки в Иорданию комплектующих изделий для ракетного вооружения, а также предоставление услуг по ремонту авиадвигателей для Вьетнама.военна
ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году компании Укроборонпрома экспортировали товаров и услуг на сумму $908 млн, что на 19% больше по сравнению с 2018 годом
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Армия , Укроборонпром , ИА REGNUM
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