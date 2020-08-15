Раскрыта новая доплата Польши США на защиту от России 

Целью заключенного соглашения называется «усиление польской безопасности» (ранее в Польше неоднократно заявляли о необходимости защиты от России ). Размеры доплаты на реализацию данного договора из польского бюджета оцениваются в 500 миллионов злотых (около 135 миллионов долларов) в год.

«Стоит напомнить, что присутствие американских войск в Польше, помимо преимуществ, связанных с безопасностью, также приносит экономические выгоды в виде инвестиций в строительство, создание новых рабочих мест или расходов на местном рынке со стороны американских солдат», — пишет Defence24.

Издание отмечает, что размещение 14 тысяч американских военнослужащих в Германии ежегодно приносит местной экономике около пяти миллиардов долларов. Defence24 уверяет, что Варшава потратит на американский контингент значительно меньше средств, чем Япония или Южная Корея, содержащие на порядок большее число американских военных.

Заключенное соглашение предполагает, что в Польшу будут дополнительно направлены не менее одной тысячи американских военнослужащих, а также создание в стране передового центра командования пятого корпуса армии США. Договор, отмечает Defence24, закрепляет «более долгосрочное» военное присутствие США в Польше, где в настоящее время находятся, по разным оценкам, около 4,5 тысячи американских военнослужащих.

В августе Defence24 написало, что «россияне с системами, установленными в Крыму или вблизи него, уже могут атаковать половину Европы (включая почти всю территорию Польши), Восточное Средиземноморье, Северную Африку и регион Персидского залива».

В июне Financial Times написали, что США почти договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск, в результате чего общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек.