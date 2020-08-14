В России разработали новый пистолет «Полоз» 

ЦНИИ точного машиностроения ( ЦНИИточмаш , входит в Ростех ) представил новый самозарядный компактный пистолет "Полоз" калибра 9х19 мм, в основе конструкции которого армейский пистолет "Удав" под патрон 9х21 мм. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Ростеха со ссылкой на гендиректора ЦНИИточмаш Альберта Бакова

"Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости. Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб", — приводят в Ростехе слова Бакова.

Росгвардии. Как уточнили в пресс-службе корпорации, новый пистолет предназначен для оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб МВД

Прицельная дальность стрельбы пистолета — до 50 м, рабочий диапазон температур — от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Для стрельбы применяются 9х19 мм пистолетные патроны федеральных органов (ПФО) и патроны 9х19 мм с пулей со стальным сердечником. Вместимость магазина — 15 или 18 патронов. Ресурс оружия — не менее 10 тыс. выстрелов.

Работа над "Полозом" ведется в рамках инициативной опытно-конструкторской работы. Широкой общественности новый пистолет будет представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" как на стенде предприятия в демоцентре Ростеха, так и в динамике на стрельбище многофункционального огневого центра парка "Патриот".

В Ростехе 5 августа рассказали о запуске в серийное производство новейшего армейского пистолета "Удав" под патрон 9х21 мм. Эффективная дальность стрельбы "Удава" достигает 100 м. Он способен пробивать индивидуальные бронежилеты (в том числе тканевые) и каски второго класса на дистанции до 75 м. Работает в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов. Масса с магазином (без патронов) — всего 780 г, длина — 206 мм, высота — 145 мм. Вместимость магазина — 18 патронов 9х21 мм. Гарантийный настрел — 10 тыс. выстрелов.