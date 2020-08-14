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В США признали улучшения российского истребителя Су-57 

Ferra.ru и ещё 1 36 минут назад
В США признали улучшения российского Су-57
Фото: Ferra.ru
Нескольким ранее Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Twitter пост, в котором поделилась фотографией российского истребителя Су-57. Обратив внимание на изображение в США признали улучшения отечественного летательного аппарата.
Опубликованную фотографию самолета заметило издание The Drive. Так, согласно опубликованным авторами данным, летательный аппарат Т-50С-2 оборудован инфракрасной системой наведения 101КС-В, расположенной в передней части. Кроме того, модель оснащена зондом воздушной дозаправки с неокрашенным носовым обтекателем, а также улучшенными ассиметричными воздухозаборниками.

”Допуски на панели обшивки здесь значительно лучше, чем то, что мы видели на одиннадцати предсерийных самолетах”, — поделился мнением в социальной сети Twitter редактор Aviation Week Стив Тримбл.

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Армия , ОАК , США
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