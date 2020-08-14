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Белоруссия в огне. Главное

Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М» 

Вадим Дроздов 47 минут назад
В Оренбургской области прошли двухсторонние учения 2-ой и 41-ой общевойсковых армий Центрального военного округа. В ходе учений отрабатывалась работа расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Военнослужащие провели электронные пуски по позициям командного пункта и склада боеприпасов условного противника.
Основное назначение семейства ракетных комплексов «Искандер», в которое входят "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К" и "Искандер-Э", — это уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на расстоянии до 500 километров. "Искандер" совместно с системой ПВО "С-400" и береговым противокарабельным комплексом "Бастион" играют ключевую роль в концепции "зона запрета доступа".
Армия , Видео , Оренбургская Область
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