Вертолётоносцы РФ оснастят ударными беспилотниками

Универсальные десантные корабли (УДК) проекта 23900 получат в состав вооружения беспилотные летательные аппараты.

Заложенные 20 июля на судостроительном заводе "Залив" два универсальных десантных корабля проекта 23900 смогут нести не только вертолёты и десант, но и палубные ударные беспилотные летательные аппараты. О наличии такого вооружения сообщает источник в кораблестроительной отрасли.

"Тактико-технические характеристики кораблей заметно изменились в ходе проектирования. Их водоизмещение выросло до более чем 30 тыс. тонн, они будут нести по 16 вертолётов всей номенклатуры, а также палубные ударные и разведывательные беспилотники. Корабли смогут перевозить до 1 тыс. морпехов. Передача первого вертолетоносца флоту ожидается в 2025 году, второго — в 2027", — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный неназванный источник.

Первые два универсальных десантных кораблей стали совершенно новым для России типов судов, ранее подобные корабли в стране не производились. Согласно проекту на борту смогут находиться около тысячи морских пехотинцев, несколько десантных катеров, и более 70 единиц военной техники, авиагруппу корабля составят два десятка вертолетов. Первыми судами проекта стали УДК "Иван Рогов" и УДК "Митрофан Москаленко".

Напомним, суда класса УДК широко используются только военно-морскими силами США, в других странах мира их производство и эксплуатация по различным причинам ограничены, а в СССР и России аналогов не существовало. Наиболее близкие по типу советские корабли относились к классу вертолётоносцев и по сравнению с американскими УДК имели сильно ограниченные или вовсе отсутствующие средства обеспечения десанта. В современных условиях наличие корабля, который может перевозить и десантировать несколько сотен пехотинцев с необходимой техникой, а также небольшим авиакрылом для транспортировки, разведки и огневой поддержки, является очень важным фактором обороноспособности государства.