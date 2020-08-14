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В Польше оценили российский истребитель Су-30СМ 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
В Польше оценили российский Су-30СМ
Фото: Газета.Ru
Размещение тяжелой ракеты класса "воздух-поверхность", созданной на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты X-32, увеличивает мощь российских истребителей Су-30СМ, пишет польское издание Defence24.

"Су-30СМ сможет дополнять бомбардировщики Ту-22 и Су-34, увеличивая наступательный потенциал России как на оперативном, так и на стратегическом уровнях", — говорится в статье.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в ВПК сообщали, что Су-30СМ получит новое вооружение — жидкостную гиперзвуковую ракету Х-32.
Су-30СМ — российский многоцелевой истребитель, который может уничтожать цели днем и ночью, в разных погодных условиях, при активных и пассивных помехах, контроля за воздушным пространством и блокирования аэродромов противника. Истребитель также может использоваться для воздушной разведки и уничтожения наземных целей.
Х-32 — российская крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Имеет дальность до 1000 километров и скорость 4-5,4 тысячи километров в час.
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Армия , Оружие , Польша
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