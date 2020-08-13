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Войска США могут появиться в Словении 

ИА Regnum 1 час назад
Войска США могут появиться в Словении
Фото: Reuters
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американские войска могут появиться в Словении. Об этом он сказал сегодня после переговоров с премьер-министром этой страны Янезом Яншей.
По словам Помпео, США передислоцируют свои войска в Европе и вполне возможно, что части американских вооруженных сил могут появиться в Словении.
Напомним, что США приняли решение вывести часть своих войск их Германии. некоторые подразделения будут отправлены домой в США, некоторые в другие страны Евросоюза, в частности, в Польшу.
В Пентагоне заявили, что переконфигурация американских войск в Европе нужна для сдерживания России.
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Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Войска , Европа , Конфликты , Латинская Америка , Оружие , Политика , США , ЕС , Пентагон , Словения
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