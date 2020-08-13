Конгресс США в бешенстве из-за Турции

В Конгрессе США взбесились из-за проведенных Турцией в ноябре 2019 года совместных испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», купленной у России, и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства, сообщает Defense News, ссылаясь на источники.

Такие тесты, согласно информации издания, ряд американских законодателей расценил как публичное «нацеливание» ЗРС на истребитель, «интерпретировав как неявную угрозу другим пользователям F-16, в частности, Соединенным Штатам». «Это не только было намеренной провокацией, но и произошло на следующий день после того, как [президент Турции Реджеп] Эрдоган побывал в Овальном кабинете», — пишет Defense News.

Издание отмечает, что покупка Турцией у России С-400 «Триумф» приостановила работы по модернизации турецких F-16 Fighting Falcon, которую должна осуществлять американская компания Lockheed Martin, а также угрожает сделке между Анкарой и Исламабадом на сумму около 1,5 миллиарда долларов, предполагающую покупку второй стороной у первой 30 ударных вертолетов T129 турецкого производства, получающих двигатели CTS800, изготавливаемые по лицензии со стороны США.

В июле глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков, вызванного покупкой Анкарой у Москвы С-400 «Триумф», вырастут на 600 миллионов долларов и приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.