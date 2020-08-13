Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Украина до поросячьего визга боится, что РФ придет на войну»: эксперт 

РИА Новости Крым 9 часов назад
«Украина до поросячьего визга боится, что РФ придет на войну»
Фото: РИА Новости
Украина проведет учения "Совместные усилия–2020" на границе с Крымом максимально аккуратно, не допуская каких-либо провокаций, поскольку боится ответных мер. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина анонсировала учения "Объединенные усилия — 2020", которые пройдут на границе с Крымом, в Херсонской области. Киев планирует, что маневры продлятся с 17 по 26 сентября.

"Не будет никаких неожиданностей. Там до поросячьего визга боятся, что Россия, наконец, придет на войну, которую она, якобы, ведет с Украиной. В этом случае "абзац" Украине наступит, и в этом нет никакого сомнения ни у кого", — подчеркнул Виктор Мураховский.

Он обозначил: Киев часто угрожает России, говорит об "агрессии", но дальше слов дело не заходит.

"Можно грозить по телевизору, на радио, в блогах, рассказывать о "российской агрессии", но в реальности Украина тщательно старается не допустить никаких провокаций ни в воздухе, ни на море, ни на земле. Демонстрация не означает реальной военной угрозы", — подытожил Виктор Мураховский.

Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
РИА Новости Крым: последние новости
Актер из фильма "Битва за Севастополь" умер в возрасте 35 лет Актер из фильма "Битва за Севастополь" умер в возрасте 35 лет Украина готовится провести военные учения на границе с Крымом Украина готовится провести военные учения на границе с Крымом Юрий Лоза дал совет Джигурде и Глюкозе по определению статуса Крыма Юрий Лоза дал совет Джигурде и Глюкозе по определению статуса Крыма
Комментарии 115
Армия , В мире , Виктор Мураховский , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Видео
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
В деле о расчлененке появились шокирующие подробности
00:07
В деле о расчлененке появились шокирующие подробности
Происшествия
Лучше бы в Крым поехали: Кудрявцева взбесила россиян
01:00
Лучше бы в Крым поехали: Кудрявцева взбесила россиян
Шоу-бизнес
Четыре страны обратились к Лукашенко с призывом
00:20
Четыре страны обратились к Лукашенко с призывом
В мире
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Расчлененка в Москве: стали известны жуткие подробности
00:14
Расчлененка в Москве: стали известны жуткие подробности
Происшествия Криминал
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
00:21
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение