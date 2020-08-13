«Украина до поросячьего визга боится, что РФ придет на войну»

Украина проведет учения "Совместные усилия–2020" на границе с Крымом максимально аккуратно, не допуская каких-либо провокаций, поскольку боится ответных мер. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина анонсировала учения "Объединенные усилия — 2020", которые пройдут на границе с Крымом, в Херсонской области. Киев планирует, что маневры продлятся с 17 по 26 сентября.

"Не будет никаких неожиданностей. Там до поросячьего визга боятся, что Россия, наконец, придет на войну, которую она, якобы, ведет с Украиной. В этом случае "абзац" Украине наступит, и в этом нет никакого сомнения ни у кого", — подчеркнул Виктор Мураховский.

Он обозначил: Киев часто угрожает России, говорит об "агрессии", но дальше слов дело не заходит.