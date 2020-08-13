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Россию заподозрили в отправке оружия врагам Израиля 

News.ru 1 час назад
Россию заподозрили в отправке оружия врагам Израиля
Фото: Xinhua/Global Look Press
Россию подозревают в поставках оружия ливанской военно-политической организации «Хезболла», ответвление которой воюет в Сирии на стороне правительственных войск. Западных исследователей до сих пор волнует вопрос об обновлённом арсенале лёгких вооружений «партии Аллаха». Тема предполагаемого снабжения «российскими друзьями» шиитских боевиков поднимает политические проблемы, в том числе с Израилем, которому РФ официально обещала не допустить оснащения «Хезболлы».
То, что Россия сейчас может напрямую снабжать «Хезболлу», допускает издание Iran Wire. Оно обращает внимание на большое число единиц стрелкового оружия и лёгких вооружений российского производства, «засветившихся» в руках воюющих в Сирии шиитских боевиков. Авторы считают: достоянием «партии Аллаха» оно могло стать в рамках каналов общего снабжения Сирийской арабской армии (САА), потому что, как известно, элементы «Хезболлы» тесно вплетены в тело местных военных структур.
Эксперт из Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP) Филлип Смит обращает внимание на практически моментальное обновление арсеналов «партии Аллаха» за годы российской операции в Сирии, что было видно как по рядовым бойцам, так и по высокопоставленным командирам. В том, что говорит Россия по поводу этих поставок, всегда есть «слой правдоподобного отрицания», утверждает исследователь, намекая, очевидно, на то, что оружейные каналы между «Хезболлой» и Москвой могут функционировать до сих пор.
Структура командования в Сирии действительно предусматривает прямое взаимодействие россиян с иррегулярными военизированными формированиями, в том числе с «Хезболлой», однако это не может служить весомым доказательством гипотезы о прямом снабжении из Москвы шиитских боевиков. Хотя сообщения об их «российском» арсенале появлялись давно — с середины «нулевых», когда между Израилем и Ливаном разгорелся вооружённый конфликт.
Так, в 2006 году у группировки «Катаиб Хезболла» был замечен противотанковый гранатомёт РПГ-29. Десятилетие спустя о передаче Россией высокоточных ракет представители шиитской организации рассказывали сами. На это, например, указывают высокопоставленные источники издания The Daily Beast в «Хезболле» в материале от 2016 года. Они заявили об интенсификации контактов с российским командованием, которое якобы отправляло им высокоточное оружие. Согласно этим данным, само ответвление ливанской организации в Сирии обеспечивало россиян разведданными и помогало в наведении авиаударов.
О качестве нынешних контактов между РФ и «Хезболлой», которые являются ситуативными союзниками в Сирии, судить тяжело. В 2016 году занимавший тогда пост посла Израиля в России Цви Хейфец свидетельствовал перед комитетом по иностранным делам и обороне кнессета (парламента Израиля) о том, что до сведения Москвы была донесена озабоченность еврейского государства тем, что оружие российского производства постоянно оказывается в руках «Хезболлы». Согласно показаниям дипломата, которые раскрыло издание Haaretz, российская сторона обязалась уважать «красные линии» израильтян и не передавать никаких вооружений «партии Аллаха».

Между нами и русскими существует открытая линия на всех уровнях, — цитировали Хейфеца собеседники газеты. — Мы ясно дали понять россиянам наши «красные линии» в отношении Сирии и роли Ирана и «Хезболлы». И когда у нас есть какие-либо опасения, мы можем обсудить их.

Дискуссии между Россией и Израилем по поводу арсеналов «Хезболлы», о которых говорил Хейфец, возникли как раз после публикаций в The Daily Beast. Нетрудно предположить, что любые данные о продолжении прямых оружейных контактов между Москвой и шиитскими боевиками могут снова вызвать тревогу в еврейском государстве, которому за годы российской операции в Сирии удавалось найти понимание с Кремлём. Правда, публично об этом может и не стать известно: от вопросов NEWS.ru по этой теме израильские дипломатические собеседники вежливо уклоняются.
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Комментарии 1
Армия , Оружие , Цви Хейфец , Хезболла , Газета "Гаарец" , Израиль , Сирия
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