Стало известно о повреждении ядерных объектов КНДР

Серьезные наводнения в КНДР на реке Курёнган могли повредить расположенный там ядерный комплекс Йонбён. Об этом сообщила в четверг исследовательская группа при Университете имени Джонса Хопкинса под названием 38 North, специализирующаяся на изучении вопросов, связанных с КНДР.

Airbus Defence & Space and 38 North/Pleiades

Проанализировав спутниковые снимки этого района от 6 августа, специалисты пришли к выводу, что "вода достигла двух насосных станций, обслуживающих реактор".

"На снимках видно, что по сравнению с ситуацией на 22 июля уровень реки Курёнган, протекающей возле комплекса в Йонбёне, значительно вырос", отмечается в сообщении.

38 North также опубликовал фотографию переполненной дамбы выше по течению, предположив, что наводнение могло повредить насосы или засорить трубопровод, через который идет забор воды из реки. В то же время отмечается, что на спутниковых снимках, снятых между 8 и 11 августа, заметно, что уровень воды в реке постепенно снижается, не нанеся ущерба основным зданиям в комплексе.

38 North также указывает, что пятимегаваттный реактор, который, как полагают, является главным источником оружейного плутония для военной ядерной программы КНДР, не функционирует уже несколько месяцев.

Министерство национальной обороны Республики Корея не стало комментировать сообщение 38 North.

"Южнокорейские военные ведут постоянный мониторинг ядерной и ракетной активности на Севере, власти Юга и США поддерживают тесное сотрудничество", — лишь заявил на брифинге в Сеуле представитель ведомства полковник Мун Хон Сик.