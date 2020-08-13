Трамп обсуждает отставку главы Пентагона

Глава государства не будет принимать решение об отставке главы Пентагона до результатов предстоящих президентских выборов, однако обсудил с советниками возможность смены министра обороны в случае своего переизбрания, заявил источник.

Ранее Эспер одобрил запрет на использование флага Конфедерации на военных объектах, в то время как Трамп настаивал на праве американцев использовать этот флаг. Источник признал, что проблема флага Конфедерации была одним из источников напряженности.