В США отказали Украине во вступлении в НАТО

«Среди украинского населения сохраняется значительное, хотя и не всеобщее, стремление к расширению связей с Европой и Соединенными Штатами. Однако есть также не менее сильные элементы внутри Украины, которые стремятся к более тесным отношениям с Россией», — отметили эксперты.