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В США назвали неосуществимым вступление Украины в НАТО 

ТК «Звезда» и ещё 4 24 минуты назад
В США отказали Украине во вступлении в НАТО
Фото: Михаил Маркив, РИА Новости
Эксперты отмечают, что Киеву важно найти баланс между Россией и Европой.
Членство Украины в НАТО неосуществимо, поэтому США должны отказаться от публичной поддержки вступления этой страны в альянс. Об этом заявили в американском аналитическом центре Defense Priorities.
Эксперты отмечают, что Киеву важно найти баланс между Россией и Европой. Если государство примкнет только к одной стороне, то это подорвет его внутреннюю стабильность. Исключение вопроса о членстве в НАТО, наоборот, вынудит Киев обратить внимание на более реалистичные варианты политики.

«Среди украинского населения сохраняется значительное, хотя и не всеобщее, стремление к расширению связей с Европой и Соединенными Штатами. Однако есть также не менее сильные элементы внутри Украины, которые стремятся к более тесным отношениям с Россией», — отметили эксперты.

Они добавили, что Штаты должны незамедлительно прекратить давать Украине устойчивую ложную надежду.
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Армия , В мире , США , Украина , НАТО
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