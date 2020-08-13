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Опубликовано видео полета самолетов США над Черным морем 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
Су-27 перехватил самолеты США над Черным морем
Фото: РИА Новости
Опубликовано видео полета самолетов ВМС США вблизи российской границы. Видеозапись Минобороны разместило РИА Новости.
На кадрах запечатлены разведчик RC-135 ВВС США и американский самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон». В российском Национальном центре управления обороной заявили, что из-за полета самолетов в сторону государственной границы в воздух пришлось поднять истребитель Су-27.
Когда американские самолеты сменили курс, Су-27 вернулся на аэродром.
Ранее 12 августа сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил два американских самолета над нейтральными водами Черного моря.
В последнее время российские власти отмечают возросшую активность американских самолетов у границ России. «Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты», — отмечал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Интерфаксом». Он указал на то, что эти действия не останутся без реакции российской стороны.
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Комментарии
Армия , Конфликты , США , Андрей Красов , Министерство обороны , Госдума , НЦУО РФ , РИА Новости , Интерфакс
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