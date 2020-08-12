Колонны военной техники направились в центр Минска

Несколько колонн военной техники и транспорт для перевозки сотрудников милиции направились в сторону центра Минска в среду, 12 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что техника направилась из микрорайона Уручье Минска, где базируется спецназ Внутренних войск Министерства внутренних дел Белоруссии . По информации агентства, речь идет о двух колоннах техники для перевозки людей, колонне техники для разрушения баррикад, а также легкобронированных автомобилях. Также в Сети появилось видео прохода техники.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.

После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.