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Несколько колонн военной техники направились в центр Минска 

Вечерняя Москва 1 час назад
Колонны военной техники направились в центр Минска
Фото: ТАСС
Несколько колонн военной техники и транспорт для перевозки сотрудников милиции направились в сторону центра Минска в среду, 12 августа. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что техника направилась из микрорайона Уручье Минска, где базируется спецназ Внутренних войск Министерства внутренних дел Белоруссии. По информации агентства, речь идет о двух колоннах техники для перевозки людей, колонне техники для разрушения баррикад, а также легкобронированных автомобилях. Также в Сети появилось видео прохода техники.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК республики, Лукашенко набирал 80,08 процента голосов на выборах президента, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09 процента. Другие кандидаты — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — получили 1,68 процента, 1,21 процента и 1,15 процента голосов соответственно. Против всех выступили 4,6 процента избирателей.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.
После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.
11 августа в Министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили, что более 200 человек находятся на лечении в стационарах в результате беспорядков. В частности, у граждан зафиксированы ушибы мягких тканей, черепно-мозговые и другие виды травм. Также известно о смерти одного человека. При этом, по данным на 11 августа, были задержаны еще около двух тысяч человек, в том числе причастных к организации и проведению массовых акций.
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Комментарии
Армия , Андрей Дмитриев , Светлана Тихановская , Анна Канопацкая , Сергей Черечень , Минздрав РФ , СКР , Минск
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