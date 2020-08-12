Тверские летчики отметили День Военно-воздушных сил 

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Командир соединения гвардии полковник Игорь Матвеев поздравил всех военнослужащих и ветеранов с праздником.

В Тверской области в соединении военно-транспортной авиации прошли праздничные мероприятия в честь Дня Военно-воздушных сил.

В торжественном построении приняли участие командный и личный состав военно-транспортной авиационной дивизии и военно-транспортного авиационного полка.

Командир соединения гвардии полковник Игорь Матвеев поздравил всех военнослужащих и ветеранов с праздником, объявил благодарности отличившимся военнослужащим при выполнении задач.

За текущий летний период экипажи ВТА приняли участие в воздушном параде Победы, воздушном показе в честь 90-летия ВДВ, учениях с десантированием личного состава и техники, обеспечении тушении пожаров.

В настоящий момент экипажи ВТА готовятся к международному конкурсу «Авиадартс-2020».