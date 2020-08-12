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Ракетоносцы Ту-160 перебросили поближе к США 

Российская Газета 1 час назад
Ракетоносцы Ту-160 перебросили поближе к США
Фото: ТАСС
Два стратегических ракетоносца Ту-160 переброшены на аэродром Анадырь.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, перелет из Саратовской области состоялся в рамках летно-тактического учения дальней авиации.
Экипажи преодолели около семи тысяч километров, отработав беспосадочный полет с места дислокации.
В ведомстве также отметили, что в масштабных учениях задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78, они проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

— В ходе учения отрабатываются задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению, — добавили в Минобороны РФ.

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Армия , Сергей Кобылаш , Министерство обороны , Анадырь , Саратовская Область , США
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