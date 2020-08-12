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Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте видео, приуроченное ко дню ВВС РФ в 2020-ом году. На видео показаны кадры с воздушной военной техникой армии России. День военно-воздушных сил Российской Федерации отмечается 12-го августа. В поздравлении Министерство обороны благодарит ВВС России, входящие в состав воздушно-космических сил, за обеспечение безопасности страны на высоком профессиональном уровне, за освоение новых образцов вооружения и военной техники, а также за борьбу с мировым терроризмом в Сирийской Арабской Республике. День ВВС РФ установлен указом президента России Владимира Путина в 2006-ом году.
Армия , Видео , Владимир Путин , Министерство обороны
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