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Российские летчики в Сирии рассказали о своих буднях на авиабазе Хмеймим 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Российские летчики рассказали о буднях на базе Хмеймим
Фото: Минобороны РФ
Российские летчики по случаю Дня ВВС, который отмечается 12 августа, показали журналистам свою работу и условия жизни на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Боевых вылетов после объявления режима прекращения огня в Идлибе нет. Тем не менее, летчики для поддержания формы практически ежедневно выполняют учебно-тренировочные полеты.

"По сравнению с началом операции против террористических группировок в Сирии (в 2015 году) сейчас, можно сказать, тишина. Но и боекомплект, и сами самолеты готовы к вылету всегда", — рассказал журналистам командир авиационного звена Александр Петров после очередной тренировки.

Кроме непосредственно летчиков, 12 августа свой профессиональный праздник отмечают и техники, обслуживающие самолеты на земле. На них лежит ответственность за безотказную работу двигателя и исправную работу всех систем на борту. Сложностей с обслуживанием современных военных самолетов, как отмечают техники, нет даже вдали от России.

"Это техника надежная, наша, не подводит", — отмечает Игорь Крамарь, который занимается обслуживанием многоцелевых истребителей Су-35.

На авиабазе специально для военнослужащих оборудована комната психологической разгрузки. Здесь в распоряжении летчиков массажные кресла, небольшой кинотеатр, также есть возможность послушать музыку или воспользоваться шлемом виртуальной реальности.
День ВВС России отмечается 12 августа. Он был учрежден 29 августа 1997 года. 31 мая 2006 года День ВВС получил статус памятного дня.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Катастрофы , Оружие , Александр Петров , Сирия
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