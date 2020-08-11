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МиГ-31 с разрушенным колесом совершил аварийную посадку 

Вероника Полынина и ещё 6 1 час назад
Российские летчики аварийно посадили МиГ-31
Фото: РИА Новости
В Пермском крае совершил аварийную посадку сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 с разрушенным колесом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, во время которого руководитель полетов заметил разрушение колеса задней стойки шасси. Он передал информацию командиру воздушного судна. Аварийная посадка произведена в штатном режиме. Экипаж и истребитель повреждений не получили.
В настоящее время инженерно-технический состав устраняет неисправность.
МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.
Как писал «Рамблер», 4 августа в петербургском аэропорту «Пулково» совершил аварийную посадку самолет Airbus А-320. Экипажу самолета, совершавшего рейс Санкт-Петербург — Красноярск, пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за треснувшего стекла. Посадка прошла успешно.
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Армия , Пожары , Интерфакс , Пермский Край
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