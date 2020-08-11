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Два статегических бомбардировщика РФ перемещены к границе с США 

Газета.Ru 1 час назад
РФ переместила двух «стратегов» к границе с США
Фото: РИА Новости
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили перелет в ходе учения из Саратовской области на аэродром "Анадырь", находящийся недалеко от морской границы России и США. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Минобороны РФ.

"Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь в рамках летно-тактического учения дальней авиации", — говорится в сообщении.

Ранее российские истребители МиГ-31 Восточного военного округа поднимались для перехвата американского беспилотного стратегического бомбардировщика Global Hawk над Чукотским морем.
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Армия , Саратовская Область , США
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