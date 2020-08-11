В Афинах потребовали ухода турецких кораблей

Глава МИД Греции Никос Дендиас призвал Турцию немедленно вывести свои корабли из района греческого морского шельфа. Об этом говорится в заявлении министра, распространенном пресс-службой МИД Греции.

"Мы ясно даем понять, что Греция будет защищать свой суверенитет и суверенные права. Мы призываем Турцию немедленно покинуть континентальный шельф Греции", — говорится в сообщении.

По словам министра, Греция запросила проведение экстренного заседания глав МИД Евросоюза по действиям Турции в Средиземноморье.

"После встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом я потребовал внеочередного созыва совета министров иностранных дел по вопросу об усиливающихся турецких провокациях и правонарушениях. Запрос поступил в то время, когда существует явная угроза миру и безопасности со стороны Турции в Восточном Средиземноморье, в [водах] Греции и на Кипре", — подчеркнул Дендиас.

Глава МИД отметил, что в то время, как Греция привержена диалогу на основе норм международного и морского права, "Турция решила вновь начать свои привычные незаконные действия". "Она еще раз доказала, что ее заявления о готовности к диалогу были неискренними и ложными, что она ненавидит современные концепции, которые управляют государствами в XXI веке, что она живет и действует в XIX веке, проводит политику канонерок, продолжает свою дестабилизирующую политику, действует вне рамок международного права, стремится навязать [прецеденты] путем [так называемых] свершившихся фактов", — говорится в сообщении МИД.

"Поэтому позвольте мне быть абсолютно ясным: мы не примем свершившиеся факты. Мы не потерпим попытки Турции по их созданию", — подчеркнул глава ведомства.

Учения и разведка накаляют обстановку

Вооруженные силы Греции 10 августа были приведены в боевую готовность из-за развертывания военных кораблей Турции в Эгейском море в связи с намеченными на 10-11 августа военными учениями со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо, а также из-за намерений Анкары отправить исследовательское судно Oruc Reis для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ Кастелоризо.

Oruc Reis находится сейчас в районе греческого морского шельфа, а находящиеся поблизости греческие военные корабли требуют, чтобы оно и сопровождающие его семь турецких военных кораблей покинули эту зону. Турецкая сторона во вторник сообщила, что судно, пришедшее "на турецкий морской шельф", будет проводить сейсмические исследования шесть месяцев.

Зеркальное непризнание

Судя по карте, которая появилась накануне в греческих СМИ, исключительные экономические зоны, которые определены соглашением между Грецией и Египтом от 6 августа, пересекаются с зонами, которые провозглашались своими Турцией и базирующимся в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в ноябрьском меморандуме 2019 года.

Турция не признает соглашение между Грецией и Египтом, а Греция — меморандум между Турцией и ПНС Ливии.