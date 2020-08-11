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На Сахалине прошли антитеррористические учения 

RT на русском 25 минут назад
На Сахалине прошли антитеррористические учения
Фото: РИА Новости
В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине состоялась совместная тренировка подразделений антитеррора и радиационной, химической и биологической защиты.
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Военнослужащие отразили нападение условных террористов на объект воинской части. Они также взяли пробы воды, воздуха и почвы для исследований.

«Исследование образцов проводили с помощью подвижной лаборатории (ЛСБА-1), способной выполнять эпидемиологическое обследование очагов инфекционных заболеваний и проведение оздоровительных мероприятий в полевых условиях», — отметили в пресс-службе.

В тренировке участвовали более 50 военнослужащих. Также было задействовано около 10 единиц военной техники.
Ранее RIA56 сообщало, что в аэропорту Оренбурга состоялись антитеррористические учения, в которых приняли участие сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и других профильных ведомств.
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Армия , МВД
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