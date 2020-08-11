Ленинградской области во время учений подняли по тревоге расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» общевойсковой армии Западного военного округа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

В ходе учений будут проведены учебные пуски с применением ракетных комплексов «Искандер-М» на Лужском полигоне. Пуски будут проводиться в разное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.

Участники тактико-специальных учений будут совершенствовать навыки в ведении разведки воздушного и наземного противника и отражении нападения диверсионно-разведывательных групп, добавили в пресс-службе.

В учениях принимают участие около 300 военнослужащих и 40 единиц техники.

Как сообщал «Рамблер», «Искандер — М» — российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723 на ПУ, предназначенный для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.