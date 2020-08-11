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Украина попросила о роли главного партнера НАТО в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Украина обратилась к НАТО с просьбой по Черному морю
Фото: ТАСС
Украина готова в рамках программы расширенных возможностей альянса стать основным партнером НАТО в обеспечении безопасности в Черном море, заявила пресс-служба офиса вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

«Украина готова быть основным партнером Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Черном море. В рамках программы расширенных возможностей НАТО, партнером которой недавно стала Украина, мы надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз. Об этом заявила Ольга Стефанишина во время встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс», — говорится в сообщении на странице офиса в социальной сети Facebook.

Напомним, в феврале 2019 года Верховная рада по предложению Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, согласно которым закреплялся курс страны на вхождение в ЕС и НАТО.
В июне 2020 года Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус есть у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции.
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Армия , Петр Порошенко , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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