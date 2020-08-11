Украина обратилась к НАТО с просьбой по Черному морю

«Украина готова быть основным партнером Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Черном море. В рамках программы расширенных возможностей НАТО, партнером которой недавно стала Украина, мы надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз. Об этом заявила Ольга Стефанишина во время встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс», — говорится в сообщении на странице офиса в социальной сети Facebook.