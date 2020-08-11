Украина ищет замену миномету «Молот»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили окончательно отказаться от 120-миллиметрового миномета "Молот". За последние несколько лет он неоднократно взрывался непосредственно во время стрельб, в результате чего счет погибших и раненных солдат уже идет на десятки.

Как сообщает портал "Военное обозрение", на смену "Молоту" придет также 120-миллиметровый миномет "Бучарда" производства Старокраматорского машиностроительного завода. Про это оружие пока известно довольно мало — якобы разрабатывается с нуля и "хорошо проявил себя при испытаниях в условиях низких температур".

Помимо этого ВСУ активно закупает 82-миллиметровые минометы УПИК-82, которые поставлены на вооружение ВСУ в 2017 году, и 60-миллиметровые минометы МП-60.

Напомним, "РГ" неоднократно писала о трагических инцидентах с минометами "Молот". И хотя их эксплуатация вроде бы прекращалась, последний такой случай произошел в середине июня. По данным украинских СМИ, только с 2016 по 2018 годы в стране из-за разрывов "Молота" погибли 13 солдат, 30 были ранены.