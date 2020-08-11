Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина ищет замену смертельному для своих миномету «Молот» 

Российская Газета 1 час назад
Украина ищет замену миномету «Молот»
Фото: ТАСС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили окончательно отказаться от 120-миллиметрового миномета "Молот". За последние несколько лет он неоднократно взрывался непосредственно во время стрельб, в результате чего счет погибших и раненных солдат уже идет на десятки.
Как сообщает портал "Военное обозрение", на смену "Молоту" придет также 120-миллиметровый миномет "Бучарда" производства Старокраматорского машиностроительного завода. Про это оружие пока известно довольно мало — якобы разрабатывается с нуля и "хорошо проявил себя при испытаниях в условиях низких температур".
Помимо этого ВСУ активно закупает 82-миллиметровые минометы УПИК-82, которые поставлены на вооружение ВСУ в 2017 году, и 60-миллиметровые минометы МП-60.
Напомним, "РГ" неоднократно писала о трагических инцидентах с минометами "Молот". И хотя их эксплуатация вроде бы прекращалась, последний такой случай произошел в середине июня. По данным украинских СМИ, только с 2016 по 2018 годы в стране из-за разрывов "Молота" погибли 13 солдат, 30 были ранены.
Российская Газета: последние новости
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео Медведев объяснил решение защитить в 2008 году Абхазию и Южную Осетию Медведев объяснил решение защитить в 2008 году Абхазию и Южную Осетию
Комментарии 2
Армия , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы согласны содержать дармоеда Лукашенко?»
«Мы согласны содержать дармоеда Лукашенко?»
На улицы Бреста вместо ОМОНа вышли военные
На улицы Бреста вместо ОМОНа вышли военные
Мешал спать: пенсионер зарубил шумного лифтера топором
Мешал спать: пенсионер зарубил шумного лифтера топором
Откровенное фото Бузовой взорвало Сеть
Откровенное фото Бузовой взорвало Сеть
Видео
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
00:54
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
Армия
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
01:52
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
01:37
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
02:51
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
Общество
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение