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Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области 

ТАСС 57 минут назад
Учения бомбардировщиков стартовали в Саратовской области
Фото: РИА Новости
Летно-тактические учения под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша стартовали в Саратовской области. В них примут участие бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, сообщили журналистам в Минобороны России.

"В ходе мероприятия будут отработаны задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению", — отметили в военном ведомстве.

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Армия , Сергей Кобылаш , Министерство обороны , Саратовская Область
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