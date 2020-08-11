Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76 

На аэродроме Мигалово в Тверской области прошли учения экипажей военно-транспортного самолета Ил-76. Пилоты отрабатывали взлет и посадку в ночное время суток. Также осуществлялся полет по заданному заранее маршруту. Кроме этого экипажи отрабатывали взлет с "конвейера". Это когда воздушное судно при посадке касается земли с разу же начинает заново набирать высоту. В учениях было задействовано более 10 единиц военно-воздушной техники.

Ил-76 — это советский и российский военно-транспортный самолет, который производится с 1973-го года. Ил-76 предназначен для транспортировки, техники и грузов различного назначения. Самолет вмещает в себя до 60 тонн груза.