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Шойгу прибыл с инспекцией на Камчатку 

ТК «Звезда» и ещё 5 4 часа назад
Шойгу прибыл с инспекцией на Камчатку
Фото: State Duma Russia, via, Globallookpress
Министр обороны РФ проверит работу многофункционального медицинского центра, который был построен военными строителями.
В войска Восточного военного округа в Петропавловске-Камчатском прибыл во вторник, 11 августа, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Глава военного ведомства проинспектирует ход строительства инфраструктуры основного места базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в ЗАТО «Вилючинск», заслушает главнокомандующего ВМФ о ходе боевой подготовки ТОФ», — сообщил представитель Минобороны РФ.

Также министр обороны намерен проверить работу многофункционального медицинского центра, который был построен военными строителями по поручению президента РФ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Напомним, что строительство многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском на 60 койко-мест было завершено 15 мая. Специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России учреждение было построено с учетом особенностей региона, для которого характерна высокая сейсмическая активность. Медцентр выдерживает землетрясения магнитудой до девяти баллов.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Петропавловск-Камчатский
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