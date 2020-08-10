Армия восстановила контроль над центром Бейрута

Ливанские военные вытеснили всех демонстрантов с центральных площадей и улиц, прилегающих к парламенту, в Бейруте , передает корреспондент РИА Новости.

Демонстранты вновь устроили беспорядки у здания парламента в понедельник вечером. Стражей порядка забрасывали камнями, арматурой и петардами. Предпринимались попытки сломать заградительные сооружения на улицах, ведущих к парламенту.

Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ.

Разгон демонстрантов начался за несколько минут до выступления премьер-министра Хассана Дияба, во время которого он официально заявил об отставке правительства.

Вытеснить толпы людей из центра Бейрута удалось только после прибытия дополнительных сил армии, которые продолжают находится на площади Павших и в других районах Бейрута.

Массовые беспорядки в Бейруте вновь вспыхнули в субботу. Тысячи людей требовали отставки правительства, президента и реформ. В ходе столкновений в первый день пострадали более 700 человек, один сотрудник полиции погиб.

На фоне протестов один за другим начали подавать в отставку министры. В 19.30 по местному времени Дияб официально заявил об отставке кабинета министров в полном составе.

В Ливане 17 октября 2019 года начались волнения. Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом.