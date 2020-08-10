Васильев объяснил отмену каракулевых шапок

«Это была традиция, которая пришла к нам из глубины веков. В русской армии казачество всегда носили именно каракулевые шапки. Россия морозная страна, зимой может быть и минус 40. Наши Вооружённые силы расположены в разных частях страны: и в Сибири, и на Крайнем Севере, и на Чукотке. Там и ветры сильные, и мороз крепчал. Мех в русской военной форме используется неслучайно, он оберегает не только голову, но и уши наших доблестных военных. Я понимаю, почему в России есть такая традиция, а во Франции или Италии такой традиции нет».