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Ведущий «Модного приговора» высказался о возможных причинах отмены каракулевых шапок 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
Васильев объяснил отмену каракулевых шапок
Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ
Историк моды Александр Васильев в эфире радиостанции «Говорит Москва» связал отмену каркулевых шапок с отказом от убийств новорождённых ягнят, из меха которых шьют эти головные уборы.

«Может быть, причина отмены экологическая. Берегут маленьких барашек, хотят, чтобы их не убивали маленькими и не пускали на производство шапок. Тогда отмените в ресторанах баранину и ягнятину. Всё должно иметь логическое завершение. Если мы против каракуля, значит мы против мяса и кожи. Может, у нас в стране будет введено обязательное веганство».

Путин отменил каракулевые шапки для высших офицеров и полковников
Ношение офицерами каракулевых шапок Васильев объяснил многолетней традицией. Использование меха позволяет защитить головы и уши военных от мороза, отметил модельер.

«Это была традиция, которая пришла к нам из глубины веков. В русской армии казачество всегда носили именно каракулевые шапки. Россия морозная страна, зимой может быть и минус 40. Наши Вооружённые силы расположены в разных частях страны: и в Сибири, и на Крайнем Севере, и на Чукотке. Там и ветры сильные, и мороз крепчал. Мех в русской военной форме используется неслучайно, он оберегает не только голову, но и уши наших доблестных военных. Я понимаю, почему в России есть такая традиция, а во Франции или Италии такой традиции нет».

До указа каракулевые шапки носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны 1 ранга. Их заменят на меховые головные уборы с козырьком для полковников и на шапки с шитьём пятипроцентного золочения для высших офицеров.
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Армия , Другое , Александр Васильев , Радиостанция "Говорит Москва"
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