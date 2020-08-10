В Петербурге почтят память подводников АПЛ «Курск» 

Санкт-Петербурге 12 августа состоятся памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомной лодки Курск . Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин.

"Панихида по воинам, в море погибшим, проведут в Николо-Богоявленском морском соборе в 12.00. Во время нее будут названы имена всех членов экипажа. Церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам состоится у мемориала на Серафимовском кладбище в 14.00. Там захоронены 32 члена экипажа", — рассказал Курдин.

Памятные мероприятия в этот день также пройдут в Курске, Воронеже, Севастополе, Владивостоке, Видяево, Североморске и Балтийске. Курдин также рассказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос о выпуске памятного знака, посвященного 20-летию со дня гибели подводной лодки Курск.

В результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота, атомный подводный ракетный крейсер Курск затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище находится самое большое захоронение членов экипажа.