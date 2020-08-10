Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сибири и Поволжье начались учения с участием 12 тысяч человек 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
В ЦВО начались учения с участием 12 тысяч человек
Фото: РИА Новости
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в четырёх регионах Сибири и Поволжья начались двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий ЦВО.

«Всего в двустороннем учении принимает участие более 12 тыс. военнослужащих и свыше 3 тыс. единиц военной техники, в том числе более 20 летательных аппаратов», — цитирует ТАСС Лапина.

По его словам, это «крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий».
Он сообщил, что манёвры пройдут на полигонах Республики Тыва, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областей.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
RT на русском: последние новости
Правда и мифы об обороне российской крепости Осовец в Первую мировую Правда и мифы об обороне российской крепости Осовец в Первую мировую США приближают войска в границам России за счёт перегруппировки в Европе США приближают войска в границам России за счёт перегруппировки в Европе Подлодка «Вепрь» после ремонта вернулась в состав ВМФ России Подлодка «Вепрь» после ремонта вернулась в состав ВМФ России
Армия , Александр Лапин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
В центре Минска прогремели взрывы
В центре Минска прогремели взрывы
Предсказатель пяти президентов США сделал прогноз
Предсказатель пяти президентов США сделал прогноз
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
Видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
00:33
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
Происшествия В мире
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
01:11
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
В мире
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
00:26
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Происшествия
Появилось видео крушения самолета под Калугой
01:02
Появилось видео крушения самолета под Калугой
Происшествия
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
00:38
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
В мире
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение