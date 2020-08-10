Южная Корея создаст собственную систему ПРО 

Новая система будет разработана по примеру существующего израильского «Железного купола».

Министерство национальной обороны Республики Корея объявило о начале работ по созданию собственной системы противоракетной обороны (ПРО). Новый комплекс, как сообщает Yonhap News Agency, призван будет защитить ключевые объекты инфраструктуры Сеула . В качестве примера системы, на которую станут ориентироваться в Южной Корее, названа система "Железный купол", разработанная и использующаяся в Израиле

"Когда мы говорим о системе противоракетной обороны Южной Кореи, то обычно упоминаем систему, нацеленную на защиту от северокорейских ракет типа "Скад" или более мощного вооружения. Наша новая система ПРО будет сосредоточена на защите столицы и близлежащих районов от дальнобойной артиллерии Северной Кореи, такой как её 240-мм боевые системы или 300-мм реактивные системы залпового огня", — заявил представитель минобороны.

Ожидается, что южнокорейский аналог "Железного купола" будет развёрнут в конце 2020-х — начале 2030-х годов. Кроме того, согласно оборонного плана на 2021-2025 годы, в 2021-м Южная Корея начнёт закупку лёгкого авианосца и производство собственного истребителя, который сейчас разрабатывается. Новые самолёты также получат управляемые ракеты большой дальности "воздух-земля" и "воздух-корабль", разработанные в Южной Корее.

Помимо истребителей и авианосца вооружённые силы Южной Кореи должны получить новые подводные лодки водоизмещением 3600 и 4000 тонн, строительство которых начнётся в течение 2021-2025 годов. Никакой информации об этих южнокорейских субмаринах пока нет.