Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южная Корея создаст собственную систему ПРО 

Популярная механика и ещё 4 2 часа назад
Южная Корея создаст собственную систему ПРО
Фото: Israel Defense Forces
Новая система будет разработана по примеру существующего израильского «Железного купола».
Министерство национальной обороны Республики Корея объявило о начале работ по созданию собственной системы противоракетной обороны (ПРО). Новый комплекс, как сообщает Yonhap News Agency, призван будет защитить ключевые объекты инфраструктуры Сеула. В качестве примера системы, на которую станут ориентироваться в Южной Корее, названа система "Железный купол", разработанная и использующаяся в Израиле.

"Когда мы говорим о системе противоракетной обороны Южной Кореи, то обычно упоминаем систему, нацеленную на защиту от северокорейских ракет типа "Скад" или более мощного вооружения. Наша новая система ПРО будет сосредоточена на защите столицы и близлежащих районов от дальнобойной артиллерии Северной Кореи, такой как её 240-мм боевые системы или 300-мм реактивные системы залпового огня", — заявил представитель минобороны.

Ожидается, что южнокорейский аналог "Железного купола" будет развёрнут в конце 2020-х — начале 2030-х годов. Кроме того, согласно оборонного плана на 2021-2025 годы, в 2021-м Южная Корея начнёт закупку лёгкого авианосца и производство собственного истребителя, который сейчас разрабатывается. Новые самолёты также получат управляемые ракеты большой дальности "воздух-земля" и "воздух-корабль", разработанные в Южной Корее.
Помимо истребителей и авианосца вооружённые силы Южной Кореи должны получить новые подводные лодки водоизмещением 3600 и 4000 тонн, строительство которых начнётся в течение 2021-2025 годов. Никакой информации об этих южнокорейских субмаринах пока нет.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Популярная механика: последние новости
Европейские оружейники отказываются от услуг США Европейские оружейники отказываются от услуг США "Уралвагонзавод" решил проблемы с двигателями и тепловизорами "Арматы" "Уралвагонзавод" решил проблемы с двигателями и тепловизорами "Арматы" Легендарный самолет-разведчик стал “Wi-Fi-роутером для военных” Легендарный самолет-разведчик стал “Wi-Fi-роутером для военных”
Комментарии
Армия , В мире , Министерство обороны , Израиль , КНДР , Южная Корея , Сеул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Кашпировский обратился к Путину
Кашпировский обратился к Путину
Видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
00:33
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
Происшествия В мире
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
01:11
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
В мире
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
00:26
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Происшествия
Появилось видео крушения самолета под Калугой
01:02
Появилось видео крушения самолета под Калугой
Происшествия
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
00:38
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
В мире
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение