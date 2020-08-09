США объяснили продвижение войск к границам России 

Перегруппировка происходит для усиления контроля Москвы, утверждает министр обороны США Марк Эспер. При этом политик отмечает, что решение президента США Дональда Трампа ускорило уже начатый процесс. Цель перераспределения военных сил — усиление сдерживания Российской Федерации и укрепление Североатлантического альянса , пишет ТАСС.

Глава Пентагона отметил, что большое количество войск будет переброшено восточнее, ближе к границам РФ. По словам Марка Эстера, представители ключевых союзников Америки по НАТО одобряют решение президента США, называя его «хорошим шагом».

Кроме того, глава Пентагона заострил внимание стран-участниц НАТО на увеличении расходов на оборону до двух процентов ВВП, указывая на коллективную безопасность и противостояние России.