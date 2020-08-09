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США объяснили продвижение войск к границам России 

Deita.ru 29 минут назад
США объяснили продвижение войск к границам России
Фото: Deita.ru
Глава Пентагона Марк Эспер напрямую заявил о продвижении войск США в Европе ближе к границам с Россией, сообщает ИА DEITA.RU.
США перебрасывают войска к границе с РФ
Перегруппировка происходит для усиления контроля Москвы, утверждает министр обороны США Марк Эспер. При этом политик отмечает, что решение президента США Дональда Трампа ускорило уже начатый процесс. Цель перераспределения военных сил — усиление сдерживания Российской Федерации и укрепление Североатлантического альянса, пишет ТАСС.
Глава Пентагона отметил, что большое количество войск будет переброшено восточнее, ближе к границам РФ. По словам Марка Эстера, представители ключевых союзников Америки по НАТО одобряют решение президента США, называя его «хорошим шагом».
Кроме того, глава Пентагона заострил внимание стран-участниц НАТО на увеличении расходов на оборону до двух процентов ВВП, указывая на коллективную безопасность и противостояние России.
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Армия , В мире , Марк Эспер , Дональд Трамп , Пентагон , НАТО , РИА "Дейта" , ИТАР-ТАСС , США
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