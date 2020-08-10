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На юге России начались учения с участием шести тысяч военнослужащих 

RT на русском и ещё 4 2 часа назад
На юге России начались учения
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Около 6 тыс. военнослужащих будут задействованы в специальных учениях в пяти субъектах на юге России.
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Сообщается, что мероприятия проводятся в рамках подготовки к учению «Кавказ-2020».

«В период с 10 по 21 августа на семи полигонах Южного военного округа, расположенных в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Дагестане и Крыму, пройдут учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции. Проведение специальных учений является контрольным этапом подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей ЮВО к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», — говорится в сообщении.

Всего в учениях примут участие около 6 тыс. военнослужащих ЮВО и будет задействовано до 750 единиц вооружения военной и специальной техники.
Ранее стало известно о начале учений в Сибири и Поволжье, в которых примут участие 12 тыс. человек.
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Армия , Войска , Оружие
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