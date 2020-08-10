На юге России начались учения

Около 6 тыс. военнослужащих будут задействованы в специальных учениях в пяти субъектах на юге России

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Сообщается, что мероприятия проводятся в рамках подготовки к учению «Кавказ-2020».

«В период с 10 по 21 августа на семи полигонах Южного военного округа, расположенных в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Дагестане и Крыму, пройдут учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции. Проведение специальных учений является контрольным этапом подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей ЮВО к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», — говорится в сообщении.

Всего в учениях примут участие около 6 тыс. военнослужащих ЮВО и будет задействовано до 750 единиц вооружения военной и специальной техники.

Ранее стало известно о начале учений в Сибири и Поволжье, в которых примут участие 12 тыс. человек.