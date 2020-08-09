Ближе к России: США перебросили войска в Европе

«Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их (Россию. — «Газета.Ru»)», — сообщил глава американского оборонного ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил в Twitter, что не видит причин защищать Германию от «российской угрозы». По его словам, ФРГ ежегодно платит России миллиарды долларов за энергию.

«И мы должны защищать Германию от России? Что это вообще такое?» — возмутился Трамп, рассуждая о выводе трети американских военных с немецких баз.

Между ФРГ и США сейчас похолодели отношения из-за трубопровода «Северный поток — 2», в котором заинтересованы немцы, но который противоречит экономическим интересам Вашингтона.

Трамп также осудил Берлин за «недостаточные усилия» по обеспечению коллективной обороны НАТО . По мнению американского лидера, немцы тратят на военные нужды альянса недостаточно средств, менее 2% ВВП.

«Поэтому мы выводим часть своих войск из Германии!» — подчеркнул он.

ВС США выведут из Германии 11,9 тыс. военнослужащих.

Из них чуть более 6 тыс. отправятся обратно в Америку, а 5,6 тыс. перебазируются в Бельгию Италию . На немецких базах останется не более 25 тыс. американских военнослужащих.

Трамп предупреждал о сокращении численности воинского контингента США на территории ФРГ в середине июня — в случае если немецкие власти откажутся платить за размещение американцев и не увеличат расходы на оборону в рамках Североатлантического альянса.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал в разговоре с ТАСС решение Трампа. Он выразил сомнение в том, что немцам стоит воспринимать вывод части американских войск как «наказание», как это представляет Вашингтон.

«Германии ничего не угрожает. Политически она, вероятно, выиграет от этого», — считает российский дипломат.

Он признал также, что последствия от вывода войск США могут наступить — экономически могут быть затронуты окрестности американских военных баз.

Со своей стороны, Эспер сообщал, что США и Польша завершили переговоры о дополнительной дислокации в Восточной Европе 1 тысячи американских военнослужащих для сдерживания России.

«Соглашение позволит усилить сдерживание России. Также оно укрепит НАТО, развеет обеспокоенность наших союзников. Наше усиленное присутствие на восточном фланге НАТО даст больше гибкости как на стратегическом уровне, так и при проведении отдельных операций», — говорилось в письменном заявлении главы Пентагона.

Он добавил, что в настоящий момент в Польше находятся 4,5 тыс. американских военных. Более того — тогда же американская сторона заявила о необходимости продолжения разработки и развертывания ядерных крылатых ракет морского базирования.

«Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России», — поясняли в Пентагоне.

США сняли с боевого дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования еще в 2010 году.

Кроме того, Вашингтон вооружает Киев. В конце прошлого месяца члены комитета сената США по международным отношениям обнародовали законопроект, предусматривающий ежегодную оплату деятельности Вооруженных сил Украины в размере $300 млн, в том числе — на закупку летальных видов вооружения.

Авторами документа являются члены обеих партий — Республиканской и Демократической, сообщает Reuters.

Также политики хотят перечислять Киеву порядка $4 млн для военных тренировок служащих ВСУ. Помимо этого в законопроекте указывается предоставление Пентагоном и Госдепартаментом регулярных данных о военных нуждах Украины.

Если Вашингтон решит спонсировать военную деятельность Украины, это, вероятно, негативно скажется на конфликте между украинскими властями и самопровозглашенными ДНР и ЛНР — в сторону эскалации, предупредил источник в МИД России